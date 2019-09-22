Пенсії в 2020 році: чого чекати українцям

Пенсії в Україні 2020 - уточнено новий розмір соцвиплат (фото: УНІАН)

В Україні соціальні виплати отримують 11 349 912 громадян

Пенсії в Україні в 2020 році піднімуться, але підвищення буде поетапним. За прогнозами Павла Розенка мінімум до кінця наступного року складе 1900 гривень. При цьому зростуть й інші соціальні виплати, як і мінімальна заробітна плата. Яким буде розмір виплат і кому пощастить більше - у спеціальному матеріалі STYLER.

Пенсії в Україні у 2020 році

Як повідомляється, пенсії в Україні у 2020-му підвищать кілька разів — у липні та грудні. В результаті мінімальна пенсія повинна збільшитися з діючих 1564 грн до близько 1800 грн.

Більш того, при мінімальній зарплаті в 6,5 тис. грн (таку виплату анонсували) частина українців зможе претендувати на виплату на заслуженому відпочинку у розмірі 2,4 тис. грн. Так, за законом українці у віці від 65 років, які виконали норму щодо стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їх розрахунковий розмір пенсії нижче, то різницю повинні компенсувати з державного бюджету.

Пенсії в Україні 2020 - уточнено новий розмір соцвиплат (колаж РБК-Україна)

При цьому при зростанні мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на яку мають право українці з високими (як мінімум в 8 разів вище середніх) зарплатами або спеціальними правами, становитиме 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине тільки на тих, хто на даний момент отримує менше зазначеної суми. Решта ж українців отримуватимуть виплати за формулою з урахуванням розміру інфляції і динаміки зарплат.

Варто відзначити, що в проекті державного бюджету на 2020 рік (проект №2000), пропонується уповільнити зростання соціальних виплат до 8%. І це при тому, що в 2019 році пенсії в середньому зросли на 12-17% і черговий етап підвищення очікується з 1 грудня.

Середня пенсія в Україні з 1 липня збільшилася до 3006 гривень. Жителів України, які отримують пенсію на 1 липня було нараховано 11 349 912 осіб.

Прожитковий мінімум 2020 року

Законопроект також передбачає підвищення прожиткового мінімуму для українців.

З 1 січня – 2027 гривень.

З 1 липня – 2118 гривень.

З 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня.

Для дітей від 6 до 18 років: дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень.

Для працездатних осіб: з 1 січня – 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року підніметься до 4723 гривень.

Пенсії в Україні 2020 - уточнено новий розмір соцвиплат (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Державний контроль виплат: що зміниться в 2020 році?

Згідно нещодавно прийнятого законопроекту, в Україні в три етапи будуть проводити перевірку (верифікацію) всіх, хто отримує гроші від держави. Ті кошти, які були отримані незаконно, доведеться повернути в бюджет. Таке рішення було прийнято 20 вересня. Які нововведення очікують пенсіонерів в 2020 році:

чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;

перевірка буде відбуватися в три етапи;

останній може тривати ще три роки після того, як виплату скасували;

в єдину базу потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави;

базу будуть постійно наповнювати новою інформацією;

якщо вдасться знайти порушення, ті гроші, які українці отримали незаконно, змусять повернути в бюджет;

чиновники можуть отримати інформацію навіть про залишок коштів на банківському рахунку пільговика.

Пенсії в Україні 2020 - уточнено новий розмір соцвиплат (фото:прес-служба НБУ)

Під верифікацію (перевірку) потраплять мільйони пенсіонерів, субсидиантів, студентів і так далі. Інформація про вас потрапить в єдину систему, і ваше матеріальне становище вивчать, якщо ви отримуєте: