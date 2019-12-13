Пенсионерам в Украине приготовили много неприятных сюрпризов

Пенсии в Украине в 2020 году будут зависеть от таких факторов, как увеличение минимальных выплат, изменений требований к стажу и повышения возрастного порога для женщин. А некоторым пенсионерам придется дольше работать, чтобы обеспечить себе выплаты от государства. Что изменится в 2020 году - в материале Styler.

Требования к минимальному стажу

Пенсионная реформа предполагает постепенного увеличения страхового стажа. Такое нововведение начало работать с 2018 года и продолжится вплоть до 2028-го.

Тем украинцам, которые достигнут 60-летнего возраста в следующем году для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь как минимум 27 лет страхового стажа. Такие требования одинаковы как для мужчин, так и для женщин, которые хотят получать пенсию по возрасту (в 2019-м нужно было 26 лет, а в 2017-м достаточно было и 15-ти).

Стоит отметить, что речь идет не об общем трудовом стаже, а о страховом. Годы, проработанные без отчислений пенсионных взносов, учитываться не будут.

Украинцы, не достигшие пенсионного возраста, могут проверить свой страховой стаж на электронном портале ПФУ. Но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись либо логин и пароль (его можно получить в ближайшем отделении ПФУ).

Конец "льготного периода" для женщин

С начала пенсионной реформы женщинам установили льготный период, по которому они могли выйти на заслуженный отдых до 60-ти лет. Таким образом решено было сделать переход с 55 до 60 лет менее безболезненным. В 2020-м он закончится.

Под эту "льготу" в 2020 году попадут лишь женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961. Они смогут оформить пенсию в 59,5 лет. А рожденные после 1 апреля 1961 года пойдут на отдых уже в 2021 году.

В 60 лет без пенсии

Тем, кто достиг 60-летнего возраста, но не имеет необходимого страхового стажа (27 лет в 2020 году), пенсия по возрасту выплачиваться не будет. Для этого им придется поработать еще три года. После 63-х пенсию могут начислить и при гораздо меньшем стаже.

При этом этот возраст для стажа также постоянно увеличивается. В 2019-м было 16 лет, а в 2020-м - уже 17 лет для 63-летних пенсионеров. Ну, а те, кому в 2020 году только исполнится 60, смогут пойти на пенсию в 2023 году, если к тому моменту их страховой стаж будет составлять не менее 20 лет.

Но если и к 63-м годам стажа не будет, то после 65-ти лет можно будет получать выплаты при 15 лет стажа.

А тем же пенсионерам, которые и к 65-ти не имеют достаточно стажа, придется работать и дальше или же обращаться в органы соцзащиты для назначения соцпомощи. В таком случае размер соцвыплат будет равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Повышение минимальных пенсий

С 1 декабря с увеличением прожиточного минимума на 74 гривны пропорционально выросли и минимальные пенсии. Теперь они составляют 1638 грн вместо 1564.

В следующий раз автоматический перерасчет минималок произойдет 1 июля и 1 декабря 2020 года. Через год размер минималки будет равняться уже 1769 гривнам.