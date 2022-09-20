Печінковий торт з "секретом": тепер ви готуватимете тільки так
Печінковий торт - неймовірно смачна закуска, як до свята, так і для буднів. Пропонуємо вам рецепт з "секретом".
Як це зробити, розповідають в YouTube-каналі Iryna Savka.
Складники:
- Сира печінка (телятини) - 500 г
- Цибуля - 5 шт. (велика кількість цибулі і буде нашим "секретом")
- Яйця - 5 шт.
- Борошно - 1 склянка
- Молоко - 1 склянка
- Майонез та часник для начинки
*Склянка на 230-250 мл
Покрокове приготування
Перемеліть на м'ясорубку (або блендером) печінку та цибулю.
Додайте до маси яйця, перемішайте вінчиком чи міксером.
Влийте склянку молока і знову перемішайте. Додайте сіль та перець.
В кінці додайте борошно в кілька етапів, гарно вимішуючи.
Розігрійте сковороду з олією на плиті і обсмажуйте печінкові млинці, як звичайні.
Перемастіть млинці майонезом з вичавленим часником. Для декорування можна потерти зверху натертим яйцем.
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