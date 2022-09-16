Быстрая пицца Наполеон из лаваша: готовится на "раз два три"
Коллаж РБК-Украина: Быстрая пицца "Наполеон" из лаваша
Пицца "Наполеон" - это многослойная пицца-пирог, где мало теста и очень много начинки. В основе блюда - тонкий лаваш.
Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- лаваш - 1 упаковка
- томатный соус/кетчуп - 3-4ст. л.
- твердый сыр - 200 г
- колбаса/ветчина - 300 г
- кукуруза - 1 банка
- оливки - 100-150 г
- помидор – 1 шт.
Пошаговое приготовление
Подготовьте форму (выстелите пергаментом, смажьте дно и бока маслом). Смажьте первый лист кетчупом или томатным соусом.
Добавьте ветчину или колбасу, посыпьте кукурузой, нарезанные помидоры, оливки. Посыпьте натертым сыром.
Заложите следующий слой (лаваш и начинку). Выложите как на обычную пиццу (тонкими слайсами), сверху посыпьте сыром.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов 15-20 минут. Наша пицца готова!
Раньше мы писали, как приготовить сочную пиццу из кабачков.
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