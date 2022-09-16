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Быстрая пицца Наполеон из лаваша: готовится на "раз два три"

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 11:01
Быстрая пицца Наполеон из лаваша: готовится на "раз два три" Коллаж РБК-Украина: Быстрая пицца "Наполеон" из лаваша
Автор: Светлана Мащенко

Пицца "Наполеон" - это многослойная пицца-пирог, где мало теста и очень много начинки. В основе блюда - тонкий лаваш.

Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • лаваш - 1 упаковка
  • томатный соус/кетчуп - 3-4ст. л.
  • твердый сыр - 200 г
  • колбаса/ветчина - 300 г
  • кукуруза - 1 банка
  • оливки - 100-150 г
  • помидор – 1 шт.

Пошаговое приготовление

Подготовьте форму (выстелите пергаментом, смажьте дно и бока маслом). Смажьте первый лист кетчупом или томатным соусом.

Добавьте ветчину или колбасу, посыпьте кукурузой, нарезанные помидоры, оливки. Посыпьте натертым сыром.

Заложите следующий слой (лаваш и начинку). Выложите как на обычную пиццу (тонкими слайсами), сверху посыпьте сыром.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов 15-20 минут. Наша пицца готова!

Раньше мы писали, как приготовить сочную пиццу из кабачков.

Также читайте, как сделать скорую мини-пиццу дома.

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рецепт пицца
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