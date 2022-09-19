Жареные пирожки на картофельном отваре: супервкусный рецепт
Кто не любит жареные пирожки, особенно с картошкой? А что, если сделать тесто на основе картофельного отвара, в котором варились клубни для начинки.
Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Смаколики Юлі.
Составляющие:
- 250 теплого картофельного отвара
- 1 ст. л. сахара без горки
- 0,5 ч. л соли
- 3 ст. л. масла
- 7 г сухих дрожжей
- 1 яйцо
- 400-500 г муки
- Масло для жарки и смазки рук
- Для начинки: 500 г картофеля, соль, перец, зелень, по желанию поджаренный лук
Пошаговое приготовление
Добавьте в теплый отвар сахар, соль, растительное масло, яйцо, перемешайте. Добавьте дрожжи и снова тщательно перемешайте.
Постепенно всыпайте муку и замешивайте.
Вымесите тесто руками до однородности, добавляя масло на руки и тесто. Оставьте в теплом месте в час.
Обомните тесто, сделайте из него колбаску. Отщипывайте по кусочку для будущих пирожков.
Добавляйте начинку, лепите пирожки и обжаривайте на разогретой с маслом сковороде.
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