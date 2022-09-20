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Печеночный торт с "секретом": теперь вы будете готовить только так

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 08:00
Печеночный торт с "секретом": теперь вы будете готовить только так Скриншот видео: Печеночный торт
Автор: Светлана Мащенко

Печеночный торт - невероятно вкусная закуска, как к празднику, так и для будней. Предлагаем вам рецепт с "секретом".

Как это сделать, рассказывают в YouTube канале Iryna Savka.

Составляющие:

  • Сырая печень (телятины) – 500 г
  • Лук – 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом")
  • Яйца – 5 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Молоко – 1 стакан
  • Майонез и чеснок для начинки

*Стакан на 230-250 мл

Пошаговое приготовление

Перемелите на мясорубку (или блендером) печень и лук.

Добавьте в массу яйца, перемешайте венчиком или миксером.

Влейте стакан молока и снова перемешайте. Добавьте соль и перец.

В конце добавьте муку в несколько этапов, хорошо вымешивая.

Разогрейте сковороду с маслом на плите и обжаривайте печеночные блинчики, как обычные.

Перемажьте блины майонезом с выжатым чесноком. Для украшения можно потереть сверху натертым яйцом.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные жареные дрожжевые пирожки на картофельном отваре.

Также сообщалось, как приготовить скорую пиццу Наполеон из лаваша.

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