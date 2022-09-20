Печеночный торт с "секретом": теперь вы будете готовить только так
Печеночный торт - невероятно вкусная закуска, как к празднику, так и для будней. Предлагаем вам рецепт с "секретом".
Как это сделать, рассказывают в YouTube канале Iryna Savka.
Составляющие:
- Сырая печень (телятины) – 500 г
- Лук – 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом")
- Яйца – 5 шт.
- Мука – 1 стакан
- Молоко – 1 стакан
- Майонез и чеснок для начинки
*Стакан на 230-250 мл
Пошаговое приготовление
Перемелите на мясорубку (или блендером) печень и лук.
Добавьте в массу яйца, перемешайте венчиком или миксером.
Влейте стакан молока и снова перемешайте. Добавьте соль и перец.
В конце добавьте муку в несколько этапов, хорошо вымешивая.
Разогрейте сковороду с маслом на плите и обжаривайте печеночные блинчики, как обычные.
Перемажьте блины майонезом с выжатым чесноком. Для украшения можно потереть сверху натертым яйцом.
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