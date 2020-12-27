Печальные последствия пандемии для природы показали на фото: страдают невинные

Эпидемия коронавируса в мире сначала привела к тому, что дикие животные стали возвращаться в ранее привычные ареолы обитания. Тотальный локдаун помог очистить и воздух. Однако противоэпидемические средства, такие как маски и перчатки – кратно ухудшили состояние мирового океана. В 2020 году в океаны попало более 1,5 миллиарда масок.

Пандемия COVID-19 может вызвать всплеск загрязнения океана. Ведь отныне к пластиковым отходам добавились одноразовые маски и латексные перчатки. Об этом сообщила группа по охране морской среды Oceans Asia.

Специалисты отслеживали количество масок, которые прибивало к берегу удаленного острова к югу от Гонконга. Это начали делать еще с начала пандемии. Спустя около 6 недель после активного распространения коронавирусной инфекции в Европе, в конце февраля, ученые стали фиксировать огромное количество "противоэпидемического" мусора. Сотрудник Oceans Asia отмечает, что до пандемии COVID-19 маски не находили.

Что происходит с природой после начала пандемии (фото: oceansasia.org)

Проблема этого мусора в том, что большинство масок производятся из полипропилена – тонких волокон пластика. Как пояснили в организации, предметы распадаются на части в воде, и крошечные кусочки пластика могут оставаться в океане на протяжении сотен лет. Они угрожают безопасности рыб и даже загрязняют воздух.

Рыба пострадала из-за маски (фото: oceansasia.org)

Ученые отмечают, что около 2% всех произведенных в 2020 году масок попадут в океан. Это около 1,56 миллиарда штук, весом от 4680 до 6240 тонн. Кратно меньшим является количество одноразовых перчаток, однако подсчитать их объем пока не удается.

Стоит отметить, что еще до начала пандемии экологические активисты рассказывали о ежегодном увеличении концентрации пластика в мировом океане. Согласно исследованиям UN Environment, в Средиземное море ежегодно попадает 570 тысяч тонн пластика. Большие части этого материала загрязняют дикую природу, угрожают безопасности и качеству пищевых продуктов, здоровью людей.

Ученые также предложили альтернативные способы защиты: изготавливать маски из экологических чистых материалов, к примеру – из хлопка или бумаги.

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