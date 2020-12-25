Страшные цифры: в Крыму за 2020 год выбросилось на берег рекордное количество дельфинов

В Крыму стали чаще погибать дельфины (коллаж РБК-Украина)

В Крыму 2020 год прошел с ужасными последствиями для флоры и фауны. Помимо высохших водоемов, на полуострове еще и другая катастрофа - это повальная смерть дельфинов.

За прошедший год зафиксирована рекордное количество смертей млекопитающих. Экологи насчитали 661 смерть дельфина. Животные выбросились на берег. Об этом "Интерфаксу" сообщила учредитель центра спасения дельфинов "Безмятежное море" Анастасия Коростелева.

По ее словам, в среднем экологи фиксируют по 400-440 таких инцидентов в год. Под "выбросом" подразумевается попадание китообразного на сушу или мелководье - как погибшего, так и живого. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1847 случаев.

"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", - уточнила Коростелева.

Экологи предупреждают, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не нужно, ему должны оказать помощь только специалисты.

Как мы писали ранее, в оккупированном Россией Крыму продолжают пересыхать водоемы. Пресной воды на полуострове практически не осталось.