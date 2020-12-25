Климатолог рассказала, когда в Украине исчезнет питьевая вода: серьезная проблема

Питьевая вода в Украине исчезает (фото: РБК-Украина)

Питьевая вода в Украине может исчезнуть в ближайшее время. Более того, уже сегодня эксперты наблюдают резкое уменьшение водных запасов в нашей стране. Это - последствия климатических изменений.

В эфире "Апостроф Live" известный климатолог Вера Балабух рассказала, что влечет за собой сокращение водных запасов в Украине, а также, какие области первыми ощутят на себе дефицит.

"Вода уже сейчас исчезает. Украина вообще не очень обеспечена питьевой водой. Мы говорим о том, что эти изменения климата, которые сейчас происходят и ускоряются, в Украине происходят вдвое быстрее, чем на нашей планете", - говорит специалист.

Эти климатические изменения приводят к тому, что воды становится все меньше и меньше.

"Уже сейчас это достаточно серьезная проблема. Особенно это огромная проблема для восточных областей Украины, где и до этого был большой дефицит", - сказала Балабух.

При этом, говорит климатолог, проблема заключается не только в том, что не хватает самой воды. Вместе с тем изменяется качество питьевой воды - она становится очень заминерализированной, что может негативно сказаться на организме и здоровье человека.

Вера Балабух спрогнозировала, когда в Украине может исчезнуть питьевая вода

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