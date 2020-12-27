Сумні наслідки пандемії для природи показали на фото: страждають невинні

Епідемія коронавіруса у світі спочатку призвела до того, що дикі тварини стали повертатися до раніше звичних ореолів проживання. Тотальний локдаун допоміг очистити й повітря. Однак протиепідемічні засоби, такі як маски й рукавички – кратно погіршили стан світового океану. У 2020 році в океани потрапило понад 1,5 мільярда масок.

Пандемія COVID-19 може викликати сплеск забруднення океану. Адже відтепер до пластикових відходів додалися одноразові маски й латексні рукавички. Про це повідомила група з охорони морського середовища Oceans Asia.

Фахівці відстежували кількість масок, які прибивало до берега віддаленого острова на південь від Гонконгу. Це почали робити ще з початку пандемії. Приблизно через 6 тижнів після активного поширення коронавірусної інфекції в Європі, в кінці лютого, вчені стали фіксувати величезну кількість "протиепідемічного" сміття. Співробітник Oceans Asia зазначає, що до пандемії COVID-19 маски не знаходили.

Що відбувається з природою після початку пандемії (фото: oceansasia.org)

Проблема цього сміття в тому, що більшість масок виробляються з поліпропілену – тонких волокон пластику. Як пояснили в організації, предмети розпадаються на частини у воді, і крихітні шматочки пластику можуть залишатися в океані протягом сотень років. Вони загрожують безпеці риб і навіть забруднюють повітря.

Риба постраждала із-за маски (фото: oceansasia.org)

Вчені відзначають, що близько 2% усіх вироблених у 2020 році масок потраплять в океан. Це близько 1,56 мільярда штук, вагою від 4680 до 6240 тонн. Кратно меншою є кількість одноразових рукавичок, проте підрахувати їх обсяг поки не вдається.

Варто відзначити, що ще до початку пандемії екологічні активісти розповідали про щорічне збільшення концентрації пластику у світовому океані. Згідно з дослідженнями UN Environment, в Середземне море щорічно потрапляє 570 тисяч тонн пластику. Великі частини цього матеріалу забруднюють дику природу, загрожують безпеці та якості харчових продуктів, здоров'ю людей.

Вчені також запропонували альтернативні способи захисту: виготовляти маски з екологічно чистих матеріалів, наприклад, з бавовни або паперу.

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