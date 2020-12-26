Работы в Чернобыле на реке Припять угрожают 8 миллионам украинцев: ученые бьют тревогу

Чернобыльский заповедник (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018

Углубление реки Припять, протекающей мимо Чернобыльского ядерного реактора, способно привести к радиоактивному загрязнению питьевой воды для 8 миллионов человек в Украине.

Ученые и экологи предупреждают о серьезной опасности из-за работ по восстановлению водного пути между Балтийским и Черным морями. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что дноуглубительные работы на реке Припять начались в июле и являются частью международного проекта по созданию водного пути E40 протяженностью 2000 км, проходящего через Польшу, Беларусь и Украину.

Река уже была вырыта по меньшей мере в семи различных местах, пять из которых находятся в пределах 10 миль от чернобыльского реактора.

Это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которым чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за ядерного загрязнения в результате катастрофы 26 апреля 1986 года.

Ученые говорят, что из-за работ на Припяти в зоне отчуждения на поверхность могут подняться радионуклиды, которые загрязнят питьевую воду на Полесье.

Тендер на проведение дноуглубительных работ по углублению и очистке дна Припяти выиграла украинская компания "Соби". Как указывается в публикации на их Facebook-странице, работа началась в июле.

Работы по дноуглублению реки Припять (фото: facebook.com/tovsobi)

Представитель компании "Соби" Дмитрий Надеев рассказал, что компания заказала исследование по радиации и взяла пробы грунта.

"Анализ показал, что работы можно проводить безопасно, но всех рабочих обеспечили средствами индивидуальной защиты и дозиметрами", - заявил он и добавил, что ученые ежедневно берут пробы воды ниже по течению от места проведения работ.

Всего на проект Е-40 было выделено правительством 12 миллионов гривен. По планам, водный путь протянется от Гданьска в Польше, через юг Беларуси в Херсон и станет самым длинным в Европе - в 25 раз длиннее Панамского канала.

Перед его началом министерства, компании и Евросоюз заказали технико-экономическое обоснование проекта.

В то же время ряд неправительственных организаций выступили с предупреждениями, что правительство нарушает закон, не проведя оценку влияния на окружающую среду, как того требует украинское законодательство.

По мнению природоохранных организаций, технико-экономическое обоснование E-40, проведенное в 2015 году Морским институтом в Гданьске, не оценили должным образом последствия радиоактивного загрязнения, которое может возникнуть из-за работы по углублению дна в зоне отчуждения.

Как пишет The Guardian, Мининфраструктуры Украины, которое занимается проектом Е-40, не ответило на вопрос издания.

Во французской неправительственной организации "Ассоциация контроля за радиоактивностью на западе" (Acrо) напомнили, что МАГАТЭ рекомендовало оставить загрязненный осадок в Киевском водохранилище в покое, чтобы предотвратить поражение населения, проживающего ниже по течению.

"В этом контексте, сооружения Е-40 не является целесообразным", - заявили в Acro.

"То, что они хотят построить шлюз и пускать корабли очень близко к чернобыльскому реактору, - для меня это невероятно. Это наиболее загрязненная часть зоны отчуждения", - отметил глава Acro, ядерный физик Давид Бойл.

Работы по дноуглублению реки Припять (фото: facebook.com/tovsobi)

Напомним, недавно ученые после проведения исследований заявили о том, что радиация в Чернобыле оказалась опаснее, чем считали.

Также сообщалось, что в конце июля специалисты Национального экологического совета заявили, что работы по дноуглублению, которые начались на реке Припять, могут привести к смертельной угрозе распространения радиации по всей акватории Днепра.