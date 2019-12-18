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Все очень печально: у Заворотнюк новые серьезные проблемы

Новости » Персоны   

Анастасия Заворотнюк и ее семья испытывают серьезные финансовые трудности

Биомасса эта? Отец Зеленского грубо оскорбил украинцев Комаров и Дорофеева просят помочь спасти мальчика: добро всегда возвращается (фото)
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