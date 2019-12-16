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Заворотнюк посетила церковь: в сети появилась фотография

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 19:47
Заворотнюк посетила церковь: в сети появилась фотография
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Анна Заворотнюк опубликовала новую фотографию в социальных сетях

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, проходит реабилитацию в одной из частных подмосковных клиник. Недавно врачи удалили Заворотнюк злокачественную опухоль и назначили новый курс лечения.

Семья актрисы не дает комментарии относительно здоровья Анастасии Заворотнюк и ссылается на то, что они пытаются оградить личную жизнь от посягательств. Однако старшая дочь артистки, Анна Заворотнюк, периодически публикует на своих страницах в социальных сетях информацию о своей жизни. По фотографиям видно, что Анна Заворотнюк вернулась к прежней жизни.

В понедельник, 16 декабря, на странице дочери Заворотнюк появилась фотография из церкви. Выяснилось, что Анна побывала на церемонии крещения и поздравила маму малышки с этим важным событием.

"Поздравляю с таинством крещения самой красивой девочки", - написала Анна Заворотнюк.

Заворотнюк посетила церковь: в сети появилась фотография

Скриншот публикации

Пользователи предположили, что дела у Анастасии Заворотнюк пошли на поправку, так как ее дочь посещает различные мероприятия и праздники друзей.

Возможно, крещение дочери друзей – это была не единственная причина посещения церкви для Анны Заворотнюк. Недавно на официальной странице, созданной в поддержку актрисы, появилось сообщение о том, что монахини Покоровского женского монастыря молятся о здоровье Анастасии, а также монахини других монастырей и даже в Иерусалиме.

"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка", - сказано в сообщении.

Заворотнюк посетила церковь: в сети появилась фотографияСкриншот публикации

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