Все дуже сумно: у Заворотнюк нові серйозні проблеми

Анастасія Заворотнюк, проходить реабілітацію в одній з клінік Підмосков'я після операції по видаленню гліобластоми - злоякісної пухлини головного мозку, яку їй провели у вересні. Поки рідні актриси намагаються всіма силами приховати хворобу, у ЗМІ з'явилася інформація, що сім'я переживає серйозні матеріальні труднощі.

Так, Анна Заворотнюк, 23-річна дочка "моєї прекрасної няні", закриває магазин одягу в Москві, який відкрила всього чотири місяці тому.

Зазначимо, що саме після відкриття шоурума почали ширитися чутки про те, що у російської актриси проблеми зі здоров'ям. Справа в тому, що зіркова мама не прийшла на важливий захід, коли її дочка презентувала власну лінію одягу. Пізніше з'ясувалося, що актриса була на лікуванні в Німеччині.

Незважаючи на відсутність актриси на презентації, вона написала тоді у соцмережах, що дуже пишається донькою. А її перша колекція "розлетілася на ура". І ось тепер, незважаючи на хвилю, хоча й сумної, але все ж популярності, стало відомо, що бізнес-проект Заворотнюк-молодшої провалився.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Бутік розташувався в престижному районі столиці РФ на Малій Бронній неподалік від Патріарших ставків. Але через дорожнечу оренди в центрі Москви було вибрано місце у дворах з "низькою прохідністю".

У росЗМІ пишуть, що ціни на одяг "від Заворотнюк" були досить високими. Наприклад, піджак можна було купити за 12-22 тисячі рублів (4500 - 8300 грн), сукня - за 4-10 тис. руб. (1500 - 3800 грн), а костюм коштував аж 30 тис. руб. (11300 грн).

Анна Заворотнюк ще на початку грудня оголосила, що більше не займається бізнесом, а тепер стало відомо, що магазин закривається.

Швидше за все, проект виявився збитковим, а сім'ї актриси зараз не до розвитку модного бізнесу. За деякими даними, Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в дуже дорогій клініці в Підмосков'ї.