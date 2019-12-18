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Все дуже сумно: у Заворотнюк нові серйозні проблеми

Новини » Персони   

Анастасія Заворотнюк і її родина мають серйозні фінансові труднощі

Біомаса ця? Батько Зеленського грубо образив українців Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика: добро завжди повертається (фото)
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