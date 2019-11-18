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Семье Заворотнюк не хватает денег на лечение звезды - СМИ

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 20:25
Семье Заворотнюк не хватает денег на лечение звезды - СМИ
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Семья Анастасии Заворотнюк испытывает финансовые трудности

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк столкнулись с финансовыми трудностями, и им не хватает денег на лечение "прекрасной няни". Тем не менее, семья актрисы не хочет принимать помощь от других звезд российской сцены. Об этом сообщают местные СМИ.

Многие российские знаменитости говорили, что предлагали деньги Заворотнюк, но ее близкие всегда отказывались принимать средства от них. Чаще всего деньги предлагались с августе-сентябре, когда о болезни актрисы узнала общественность.

Семье Заворотнюк не хватает денег на лечение звезды - СМИ

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родственники Заворотнюк и подумать не могли, сколько им придется потратить денег, чтобы спасти Анастасию. При этом дочери и мужу актрисы приходится усердно работать.

Известно, что родственники Заворотнюк взяла деньги у фигуристки Татьяны Навки, которая является близким другом семьи. Российские звезды говорят, что семья Заворотнюк достаточно состоятельная и Анастасию лечат лучшие врачи мира, но это могут быть просто домыслы.

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев согласился принять участие в новогодних постановках. За каждое свое выступление известный фигурист получит от 100 до 300 тысяч рублей (1565 - 4700 долларов).

Напомним, что маму Заворотнюк могут арестовать из-за неоплаченных штрафов за вождение.

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