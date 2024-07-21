Пайпер з серіалу "Всі жінки - відьми" розповіла про містику після смерті Шеннен Догерті
Актриса Голлі Марі Комбс, яка зіграла Пайпер у серіалі "Всі жінки - відьми", була дуже близькою подругою "старшої сестри" - Шеннен Догерті, яка грала Прю та померла 13 липня. І вона досі не може оговтатися від втрати.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Комбс навіть розповіла про містичні збіги, які вона помітила після смерті Догерті.
Пайпер з "Всі жінки - відьми" висловилася про Прю
Так, актриса розмістила нову добірку з фото Шеннен. Голлі Марі дуже сумує за подругою, а тому передивляється кадри з нею.
І виявилося, що вона не змогла знайти одну конкретну світлину. За словами актриси, вона зуміла відшукати майже всі фото, але саму ту - не вдалося. Містичний збіг Комбс пов'язала з обіцянкою, яку їй давала Догерті.
"Минув тиждень, а здається, що вічність. Я витратила весь день, шукала одну конкретну фотографію і знайшла майже кожну, крім цієї. Шеннен пообіцяла навідувати мене, але я думала, що спочатку вона буде зайнята кількома іншими. На жаль, я впевнена, що це станеться тоді, коли я буду найменше цього очікувати", - написала актриса.
У коментарях фани підтримали Голлі Марі. Вони пишуть:
- "Я відчуваю, що це був спосіб Шеннен сказати вам, що це фото заслуговує на окремий допис, тому що він має бути дуже особливим"
- "О, Холлі! Я втратила свою сестру понад 14 років тому через рак. Вона була не тільки моєю сестрою, але й найкращою подругою. Я знаю твій біль, твій смуток, розгубленість"
- "Якби ми тільки могли використати закляття про "поклик загубленої відьми", щоб повернути її. Дякую, що поділилася з нами цими спогадами. Посилаю вам міцні обійми та багато любові на вашому шляху".
Смерть зірки серіалу "Всі жінки - відьми" - що відомо
Догерті померла 13 липня. Актрисі було 53 роки, її життя забрала онкологія.
Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)
Новина про її смерть ошелешила близьких, друзів, колег та фанів акторки. Мама Догерті не одразу зуміла публічно висловитися про втрату доньки.
"Вона моя красива дівчинка і моє сердечко. Наша сім'я хоче подякувати всім, хто підтримував її своєю любов'ю в житті. Ми неймовірно це цінуємо!" - заявила жінка.
Також про смерть Догерті висловилася актриса, яка грала Фібі. Не зумів змовчати і актор Брайн Краузе, який зіграв у серіалі Лео.
До слова, раніше ми розповідали, як зірка серіалу "Всі жінки - відьми" виглядала перед смертю.
Окрім цього, нещодавно з'явилася підбірка кращих фільмів та серіалів, у яких грала Догерті.