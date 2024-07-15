Як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували
Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано, яка грала найменшу сестру Фібі, висловилася про смерть Шеннен Догерті. 53-річна актриса виконала роль старшої сестри-чаклунки, в останні роки свого життя вона боролася з онкологією.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Мілано зробила заяву про Догерті, з якою довго ворогувала, у коментарі для видання Entertainment Weekly.
Що сказала Мілано
Актриса визнала, що мала складні стосунки з Шеннен. Втім, Алісса все одно висловилася про неї з повагою.
"Ні для кого не секрет, що у нас із Шеннен були складні стосунки, але в їх основі була людина, яку я глибоко поважала і перед ким трепетала. Вона була талановитою актрисою, улюбленою багатьма, і світ став менше без неї. Мої співчуття всім, хто її любив", - заявила зірка, яка грала Фібі.
Мілано та Догерті у серіалі "Всі жінки - відьми" (скріншот)
Що відомо про стосунки Фібі та Прю поза кадром
У серіалі вони грали сестер, які дуже любили одна одну. Втім, поза камерами стосунки актрис було важко назвати ідеальними.
Відомо, що Догерті "вилетіла" з серіалу у фіналі 3 сезону. Тоді її героїня загинула, а потім сюжетна лінія продовжилася з Роуз Макгоуен, яка зіграла четверту сестру.
Вже тоді ходили чутки, що Шеннен не просто так "прибрали" з серіалу. Втім, у ті часи подейкували, що усі актриси між собою не дуже товаришували. Потім з'ясувалося, що усе не так.
Шеннен Догерті (кадрі з серіалу "Всі жінки - відьми")
І декілька років тому, коли Шеннен почала вести подкасти, на один з них вона запросила Холі-Мері Комбс (вона грала середню сестру Пайпер). І актриси заявили, що до звільнення Догерті може бути причетна саме Мілано.
Взимку 2024 року Аліссі довелося виправдовуватися. На конференції MegaCon актриса заговорила про "токсичність".
"Серіал, який так багато значив для такої кількості людей, було заплямовано токсичністю, яка все ще, до цього дня, майже за чверть через століття - все ще існує", - цитує Мілано видання.
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