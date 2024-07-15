ua en ru
Пн, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували

Понеділок 15 липня 2024 14:06
UA EN RU
Як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували Догерті та Мілано (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано, яка грала найменшу сестру Фібі, висловилася про смерть Шеннен Догерті. 53-річна актриса виконала роль старшої сестри-чаклунки, в останні роки свого життя вона боролася з онкологією.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Мілано зробила заяву про Догерті, з якою довго ворогувала, у коментарі для видання Entertainment Weekly.

Що сказала Мілано

Актриса визнала, що мала складні стосунки з Шеннен. Втім, Алісса все одно висловилася про неї з повагою.

"Ні для кого не секрет, що у нас із Шеннен були складні стосунки, але в їх основі була людина, яку я глибоко поважала і перед ким трепетала. Вона була талановитою актрисою, улюбленою багатьма, і світ став менше без неї. Мої співчуття всім, хто її любив", - заявила зірка, яка грала Фібі.

Як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували

Мілано та Догерті у серіалі "Всі жінки - відьми" (скріншот)

Що відомо про стосунки Фібі та Прю поза кадром

У серіалі вони грали сестер, які дуже любили одна одну. Втім, поза камерами стосунки актрис було важко назвати ідеальними.

Відомо, що Догерті "вилетіла" з серіалу у фіналі 3 сезону. Тоді її героїня загинула, а потім сюжетна лінія продовжилася з Роуз Макгоуен, яка зіграла четверту сестру.

Вже тоді ходили чутки, що Шеннен не просто так "прибрали" з серіалу. Втім, у ті часи подейкували, що усі актриси між собою не дуже товаришували. Потім з'ясувалося, що усе не так.

Умерла Шеннен Догерти - звезда сериала "Все женщины - ведьмы"

Шеннен Догерті (кадрі з серіалу "Всі жінки - відьми")

І декілька років тому, коли Шеннен почала вести подкасти, на один з них вона запросила Холі-Мері Комбс (вона грала середню сестру Пайпер). І актриси заявили, що до звільнення Догерті може бути причетна саме Мілано.

Взимку 2024 року Аліссі довелося виправдовуватися. На конференції MegaCon актриса заговорила про "токсичність".

"Серіал, який так багато значив для такої кількості людей, було заплямовано токсичністю, яка все ще, до цього дня, майже за чверть через століття - все ще існує", - цитує Мілано видання.

До слова, раніше ми розповідали, що Лео з "Всі жінки - відьми" відреагував на смерть акторки.

Також ми назвали 7 кращих ролей Шеннен Догерті у фільмах та серіалах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень
Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень