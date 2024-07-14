Не тільки "Всі жінки - відьми": 7 кращих ролей Шеннен Догерті у фільмах та серіалах

14 липня стало відомо про смерть Шеннен Догерті - відомої актриси та зірки серіалів "Всі жінки - відьми" та "Район Беверлі-Гіллз 90210". Вона боролася з онкологією, але до хвороби встигла зіграти безліч яскравих ролей.

"Смертельний потяг" (Heathers)

Цей фільм став для Догерті першим, у якому вона отримала велику роль. У цій чорній комедії вона грала Хізер Дюк - одну з трьох токсичних дівчат, які отруюють життя головній героїні. Сюжет дуже насичений, сумувати не доведеться.

"Район Беверлі-Гіллз 90210"

Звісно, уявити цю добірку без серіалу, який став культовим, дуже важко. Завдяки ролі Бренди актриса стала неймовірно популярною. І якщо ви не дивилися цей ситком, це варто надолужити.

"Лоботряси"

Комедія, у якій Догерті зіграла Рене - дівчину Броді, який разом з двома друзями влаштовується на роботу у супермакет. Її героїня кидає хлопця, адже він не подобається її матері. Ця стрічка чудово підійде для перегляду з друзями.

"Всі жінки - відьми"

Легендарний серіал про сестер-відьом підкорив серця мільйонів глядачів. У ньому Догерті зіграла Прю - сильну та дуже сміливу чаклунку, яка дуже любила молодших сестер та до останнього подиху намагалася їх захистити.

"Інший день"

Під час зйомок цього фільму Догерті закрутила роман з Джуліаном МакМехоном, який грав Коула у серіалі "Всі жінки - відьми", але їхні стосунки швидко закінчилися. Цікаво, що трилер знімали саме тоді, коли й ситком про сестер-чаклунок.

"Небезпечне місце"

Бойовик з Мелом Гібсоном вийшов у 2022 році. У ньому Догерті зіграла Коннеллі, яка опиняється у непростій ситуації. Злочинець підкладає бомбу під стілець хакера та вимагає, аби він почав виконувати його завдання. І це потрібно якось виправити.

"Різдвяне пограбування"

Легка комедія, у якій Догерті зіграла Кейт - грабіжницю, яка не тільки вирішила зіпсувати Різдво дітям, а ще й помститися своєму колишньому. Атмосферна стрічка нагадає про святковий "вайб" та дасть можливість хоча б на якийсь час забути про літню спеку.