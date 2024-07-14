Померла Шеннен Догерті - зірка серіалу "Усі жінки - відьми"

Померла Шеннен Догерті - зірка серіалів "Беверлі-Гіллз, 90210" і "Усі жінки - відьми", яка з 2015 року боролася з раком грудей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The People .

Що відомо про смерть Шеннен Догерті

Як повідомила публіцистка Догерті Леслі Слоун, акторки не стало у суботу, 13 липня.

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою", - cказала публіцистка.

"Віддана донька, сестра, тітка та друг були оточені своїми близькими, а також її собакою Боуї. Сім’я просить залишити їх на самоті в цей час, щоб вони могли спокійно сумувати", - продовжила Слоун.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Біографія Шеннен Догерті

Догерті народилася 12 квітня 1971 року в Мемфісі (штат Теннессі). З раннього віку вона проявляла акторські здібності, беручи участь у шкільних постановках.

З 11 років Шеннен знімалася у невеликих ролях у таких серіалах, як “Мандрівники” та "Батько Мерфі". Коли розпочався кастинг у шоу “Маленький будиночок у преріях”, юна акторка практично одразу отримала роль Дженні Уайлдер. Дівчинка знімалася у шоу аж до його закриття.

Шеннен Догерті (кадр із фільму "Портрет убивці")

Згодом Догерті зіграла в молодіжній комедії “Дівчата хочуть повеселитися” разом зі вже відомими на той час Гелен Гант та Сарою Джесікою Паркер.

Прорив у кар'єрі Догерті відбувся у 1990 році, коли вона отримала роль Бренди Волш у культовому молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Ця роль принесла їй світову славу та визнання.

Вона знімалася в "Беверлі-Гіллз, 90210" протягом чотирьох сезонів, з 1990 по 1994 рік. За цей час вона стала однією з найпопулярніших молодих акторок у світі.

Шеннен Догерті (фото: кадр з серіалу)

У 1994 році Догерті покинула серіал, щоб зосередитися на інших проектах. Вона знялася в декількох успішних фільмах. У 1998 році акторка повернулася на телеекрани з головною роллю в серіалі "Усі жінки - відьми". Цей серіал про трьох сестер-відьом, які борються зі злом, мав успіх і протримався вісім сезонів, до 2006 року.

Шеннен Доерті (кадр із серіалу "Всі жінки - відьми")

У 2015-му жінці поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Догерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на думку голлівудської зірки, вона не отримала належного лікування, а її рак пішов метастазами на лімфатичну систему.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

У травні 2016 року вона перенесла мастектомію, трохи пізніше хімієтерапію, після чого почала радіотерапію.

За рік акторка повідомила про ремісії. Однак 4 лютого 2020-го року в ефірі ток-шоу Good Morning America Догерті розповіла, що хвороба повернулася, ба більше, тепер її стадія вийшла на четверту.

Весь цей час актриса боролася з онкологією, однак, на жаль, хвороба перемогла.

Додамо, що з 2022 року Догерті підтримувала Україну під час російського вторгнення в Україну. Вона неодноразово писала про війну в соцмережах, згадувала волонтерство і наголошувала світовій спільноті, що “одних лише молитов українцям замало”.

Шеннен Догерті (кадр з фільму "Скарб великого каньйону")