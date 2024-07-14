Актор з серіалу "Всі жінки - відьми" довів до сліз словами про Шеннен Доггерті, яку вбив рак

Відомиий актор Браян Краузе, який грав світлоносця Лео Ваєтта у серіалі "Всі жінки - відьми", зворушив словами про смерть Шеннен Догерті . Він щемливо звернувся до артистки, життя якої відібрав рак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Краузе поділився в Instagram .

Що написав Краузе

У серіалі Лео та Прю дружили, адже світлоносець не тільки допомагав сестрам-чаклункам, а став членом їхньої родини. Персонаж, якого зіграв Краузе, одружився з середньою сестрою - Пайпер.

В серіалі Лео переживав смерть Прю. А нині актор мусить прощатися не з персонажем Догерті, а з нею самою. Смерть зірки сильно засмутила Краузе.

Він написав щемливе звернення до Догерті. Актор розповів, як Шеннен вплинула на його життя.

"Ти показала мені, що таке сила. Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою ціну і дотримуватися своїх принципів. Завжди кохана! По-справжньому розбите серце", - написав Краузе.

Як реагує мережа

У коментарях фани, які досі не можуть повірити у смерть Догерті, співчувають її близьким та друзям. Також вони пишуть:

"Я думаю, вона показала всім нам, як це - бути сильною та сміливою"

"Досі не вірю. Це найгірша новина"

"У світі немає таких слів, якими можна було би висловити мій біль. Дійсно, серце розбито"

"Шеннен була частиною мого життя. Мені справді боляче і сумно чути про її смерть, але це дає мені трохи спокою, адже я знаю, що їй більше не буде боляче. Вона завжди буде жити в наших серцях, спогадах та фільмах"

"Краща у світі сестра".

Шеннен Догерті (кадр із серіалу "Всі жінки - відьми")

Що відомо про смерть Догерті

ПубліцисткаЛеслі Слоун розповіла, що актриса померла у суботу, 13 липня. Догерті, за її словами, "програла боротьбу з раком".

"Віддана донька, сестра, тітка та друг була оточена своїми близькими, а також її собакою Боуї. Сім’я просить залишити їх на самоті в цей час, щоб вони могли спокійно сумувати", - продовжила Слоун.