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"Померла моя красива дівчинка": мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті

Вівторок 16 липня 2024 12:30
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"Померла моя красива дівчинка": мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті Шеннен Догерті з мамою (фото: instagram.com/theshando)
Автор: Іванна Пашкевич

Мама американської акторки Шеннен Доерті, Роза Догерті, звернулася до доньки, яка пішла з життя у 53-річному віці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар жінки для видання People.

Деталі

Роза Доерті подякувала всім, хто підтримував Шеннен в її боротьбі з онкологією.

"Вона моя красива дівчинка і моє сердечко. Наша сім'я хоче подякувати всім, хто підтримував її своєю любов'ю в житті. Ми неймовірно це цінуємо!" - поділилася мама знаменитості.

&quot;Померла моя красива дівчинка&quot;: мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті

Шеннен Догерті з мамою (фото: instagram.com/theshando)

Нагадаємо, у минулому році Догерті відверто розповіла про хворобу матері. У жінки виявили аневризму головного мозку, коли її доньці було всього 8 років.

"Вона дуже рішуча жінка. І це передалося мені від неї. Вона завжди говорила, коли я була маленькою: "Не здавайся, тобі просто доведеться старанно працювати над цим". Я завжди була борцем. Мене так виховували, щоб я була сильною і могла зробити все, що захочу", - ділилася Шеннен.

Акторка запевняла, що мама завжди була поруч із нею у важкі часи. Роза підтримувала доньку і вселяла їй віру в те, що всі неприємності виявляться позаду.

&quot;Померла моя красива дівчинка&quot;: мати Шеннен Догерті перервала мовчання після її смерті

Шеннен Догерті з мамою (фото: instagram.com/theshando)

Раніше ми розповідали, як Алісса Мілано відреагувала на смерть Шеннен Догерті, з якою вони ворогували.

Також дізнайтесь, як Шеннен виглядала перед смертю.

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