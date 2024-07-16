Як Шеннен Догерті виглядала перед смертю. Боролася з раком до останнього (фото)

13 липня померла Шеннен Догерті - відома актриса та зірка серіалів "Всі жінки - відьми" та "Район Беверлі-Гіллз 90210". Вона декілька років намагалася перемогти страшну недугу - рак грудей. І артистка до останнього не здавалася.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядала Догерті в останні роки свого життя, а також що вона говорила про свою хворобу.

Який вигляд мала онкохвора актриса

Про свою хворобу Догерті дізналася у 2015 році. У неї виявили рак молочної залози. Акторка не планувала здаватися, вона почала боротьбу.

Догерті в 2016 році (фото: instagram.com/theshando)

За рік вона вже пройшла хіміотерапію. А потім Догерті зробили ще й радіотерапію. І з'явилася надія, що хвороба відступила.

Актриса багато років намагалася здолати рак (фото: instagram.com/theshando)

У 2017 році Шеннен навіть говорила, що рак перейшов у стадії ремісії. Втім, це було лиш початком тривалої та дуже виснажливої історії боротьби з раком, який так і не вдалося здолати.

Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" (фото: instagram.com/theshando)

У 2020 році Догерті розповіла, що у неї серйозні проблеми. Рак прогресував до четвертої стадії. Актриса постійно проходила лікування. Від "хімії" вона декілька разів втрачала волосся. Шеннен голила голову, носила хустки та перуку. Втім, вона все одно продовжувала боротьбу.

Догерті з третім чоловіком та подругою (фото: instagram.com/theshando)

Але у 2023 році лікарі встановили, що хвороба дала метастази. Рак розповсюдився спочатку на мозок Шеннен, а потім - на кістки. Стан Догерті погіршився.

Догерті боролася з онкологією (фото: instagram.com/theshando)

"Я не хочу вмирати. Я ще не закінчила жити. Я ще не закінчила любити. Я не закінчила творити. Я ще не закінчила сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто не… Я ще не закінчила", - говорила актриса в одному з інтерв’ю.

Як Догерті боролася з раком (фото: instagram.com/theshando)

У січні 2024 року Шеннен зізналася, що почала думати про свою неминучу смерть. Ба більше, Догерті спланувала власні похорони.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Вона склала список людей, які не мають приходити на церемонію прощання. Актриса хотіла, аби похорон був схожий на вечірку, а не на сумну подію.

На тлі цього стало відомо, що Догерті розлучилася з чоловіком, з яким прожила 11 років. І після цього акторка зізнавалася, що не готова до нових стосунків.

"Такі люди, як я, їм важко зустрічатися з кимось… Хоча б через те, що ти розумієш, що у них може закінчитися термін придатності", - говорила Шеннен.

Догерті в останні місяці життя (фото: instagram.com/theshando)

Актриса дуже хвилювалася за свою маму. Вона намагалася встигнути зробити усе, аби після смерті не залишити чогось, що могло б принести зайві клопоти її найріднішій людині. Догерті навіть продавала свої речі, аби ті потім не зберігалися у гаражі матері.

Попри рак Шеннен продовжувала вести активне соціальне життя. Вона проводила подкасти, останній з яких вийшов у червні.

Останні кадри з Догерті (скріншоти)

Ані операції, ані "хімія", ані інші процедури не зуміли допомогти Догерті. Вона померла, що стало великими потрясінням для усіх її близьких, друзів та фанів.