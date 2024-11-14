Павільйон "МастерШеф" зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ: реакція Ектора і фото

Представники шоу прокоментували ситуацію, а також показали фото наслідків, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на їхній Instagram пише про це детальніше.

Павільйон "МастерШеф" зазнав пошкоджень

У публікації зазначається, що, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян - злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди - вони найбільша цінність. Ми дякуємо за це нашим воїнам Сил протиповітряної оборони!" - зазначили творці шоу.

Вони уточнили, що наразі проходила активна підготовка до старту зйомок 15-го сезону, і тепер, після обстрілу, команда телеканалу буде шукати кращі рішення, аби мати можливість відновити все і якнайшвидше повернутися до виробництва.

"Відновимо, знайдемо інший спосіб, застосуємо всю впертість та креатив, але 15-й сезон "МастерШеф" обов’язково відбудеться. Щоб кращі таланти і кращі бренди піднялись "на балкон" глядацької любові! Щоб країна отримала ще одне підтвердження стійкості та сили мрій, навіть в цей час!" - пишуть представники каналу.

Внаслідок атаки росіян зазнав руйнувань знімальний павільйон "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Реакція Ектора Хіменеса-Браво

Один із зіркових суддів програми, кулінар Ектор Хіменес-Браво, також відреагував на те, що сталося.

"Для кожного з нас, для нашої команди - це другий дім. В цьому місці ми допомагаємо багатьом людям втілювати свою мрію в життя. Але, друзі, не переймайтеся. Ми - українці, ми все відбудуємо. Це зробить нас ще сильніше", - написав він у коментарях під дописом.

Внаслідок атаки росіян зазнав руйнувань знімальний павільйон "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

До слова, наразі на СТБ щосуботи транслюють 14-й сезон "МастерШефа". Телеканал зазначав, що у період повномасштабної війни зміг відзняти вже чотири сезони проєкту. Для цього було облаштовано два укриття, а сам павільйон оснащений автономними генераторами.

Нагадаємо, адаптація шоу MasterChef з'явилася на телеканалі СТБ вперше у 2011 році. У рамках програми 20 учасників змагаються, демонструючи свої кулінарні здібності.

Переможцю дістається грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. Проте зараз це лише грошова виплата, і раніше переможниця 13 сезону Аліна Бурик сказала, скільки грошей отримала за перемогу у "МастерШефі".

Судді проєкту "МастерШеф" - Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/masterchefstb)