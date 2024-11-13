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РФ випустила по Україні 90 дронів та шість ракет: як відпрацювала ППО

Середа 13 листопада 2024 10:18
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РФ випустила по Україні 90 дронів та шість ракет: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 13 листопада російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на територію України, застосувавши різні типи ракет, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Згідно з даними Повітряних Сил, було зафіксовано 96 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Серед виявлених загроз:

  • дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської області РФ по території Сумщини;
  • дві крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;
  • дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області;
  • 90 ударних безпілотників "Шахед" та інших невстановлених дронів, які злетіли з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На ранок, станом на 10:00, підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Крім того, 47 безпілотників було виявлено в різних регіонах України, однак місця їхнього падіння або знищення ще уточнюються. Два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії, ще два залишаються в повітрі, де триває активна бойова робота.

Комбінована атака на Україну

Уночі та під ранок російські окупаційні сили знову завдали повітряного удару по Україні, застосувавши ракети, дрони-камікадзе та керовані авіабомби.

Крім того, цієї ночі в Росії зафіксували зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетним озброєнням.

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