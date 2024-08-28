Зірка "МастерШеф" розкрив подробиці служби в ЗСУ і розповів, чим годує воїнів на передовій

Фіналіст кулінарного шоу "МастерШеф" Олег Ковальчук поділився деталями перших місяців служби на фронті, своєї адаптації та розповів, які страви він готує для своїх бойових товаришів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Суспільному.

Зі слів Ковальчука, він вже майже адаптувався до нових умов, хоча зізнається, що це було важко.

"Тішуся, що, вдягнувши піксель, можу продовжувати займатися улюбленою справою - кулінарією", - зазначив він.

Також Олег додав, що побратимам подобаються його страви.

"Але працювати непросто, бо зміни по 18−19 годин, весь цей час ти на ногах. Багато різних страв готуємо з хлопцями: супи, борщі, каші різноманітні, банош. Додаємо у раціон овочі, фрукти. Дуже багато нарізок доводиться робити, бо все готується у великій кількості. Працюємо позмінно, справляємося потихеньку", - сказав учасник шоу "МастерШеф".

Олег Ковальчук (фото: facebook.com/supergyk)

Військовослужбовець зазначив, що харчування в його частині цілком гідне, проте він все ж прагне трохи поліпшити якість їжі для своїх побратимів і посестер по службі.

"Важливо, щоб військові мали гастрономічне задоволення від спожитих страв, тому планую дещо поліпшити харчування побратимів. Надалі можна буде доповнити меню і запровадити щось своє. Потроху вдосконалюю страви за смаками, доповнюю їх", - поділився Ковальчук.

"Але армія, то армія - і тут є певні правила харчування, яких потрібно дотримуватися. Все ж намагаємося побратимів готувати ситно і так, щоб їм подобалося", - сказав він.

Олег Ковальчук (фото: facebook.com/supergyk)

Хто такий Олег Ковальчук

У своєму сезоні на "МастерШефі" кулінар посів місце поруч із трійкою лідерів, але визнає, що його суперники були дуже сильні, тому він не відчуває розчарування.

Тим не менш, він продовжив рухатися вперед і вирішив встановити рекорд України - за одну добу, разом із кількома колегами, вони спекли 10 тисяч тортів на десяти різних майданчиках.

Це стало наймасштабнішою подією з приготування, презентації та дегустації тортів у країні.