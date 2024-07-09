Аліна Бурик сказала, скільки грошей отримала за перемогу у "МастерШефі"

Як Бурик коментує перемогу в "МастерШефі"

Аліна зазначила, що раніше переможців проєкту відправляли навчання до кулінарної школи Cordon Bleu - однієї з найвідоміших у світі, проте зараз такого привілею немає. Вона пояснила, що тепер учасник, який займає перше місце, отримує грошовий приз.

"Зараз за перемогу не відправляють на Cordon Bleu, на жаль, але маємо те, що маємо. Лише за перемогу дають гроші певні, на рахунок капнули. Мені так часто приходило це запитання, думаю, зараз хтось почне, що це багато, хтось почне казати, що це мало. Але це 500 тисяч гривень з вирахуванням податків. Тут навіть на Cordon Bleu не вистачить", - поділилася Бурик.

Дівчина розсекретила свої подальші плани (Фото: instagram.com/angelinaburik)

На питання інтерв'юерки про плани на виграні кошти українка теж дала детальну відповідь. Вона розповіла, що хоче Відкрити власну справу у рідній Вінниці. Також переможниця зазначила, що її родина вже має свою сімейну справу - кав'ярню.

"Насправді поки що я виграш не витрачаю, тому що я все-таки думаю, що я хочу відкрити щось своє. Свій якийсь заклад, і для цього мені потрібно якась фінансова подушка, щоб була моя. Я не знаю, як далі складуться обставини. Я розглядаю різні варіанти. Я розглядаю варіанти отримання гранту від держави, щоб розпочати сімейний бізнес у Вінниці", - говорить вона.

"В нас є невеличка кав'ярня, в нас є уже хоча б маленький досвід, тому можна спробувати. Я завжди кажу, що це мамина кав'ярня, але по факту нам на неї давала кошти держава. Я прописувала грант, ми разом це все робили", - озвучила кулінарка подробиці відкриття сімейної справи.

Тоді Доротюк поцікавилася, чи дають нині якісь гранти від держави на розвиток власного бізнесу. Бурик їй відповіла, що держава допомагає молодим підприємцям.

Родина Бурик має власну справу (Фото: instagram.com/angelinaburik)

"Є можливість отримати до 250 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу з умовою працевлаштування осіб. Тобто до 150 тис - потрібно працевлаштувати одну особу, якщо 250 тис - дві особи. І таким чином, впродовж трьох років, а це мінімальний термін, який потрібно працювати, ти повертаєш ці гроші назад державі шляхом виплати податків", - пояснила вінничанка.

Що відомо про Аліну Бурик

Дівчина родом із Вінниці, їй 25 років. Окрім кулінарії, вона також добре знається на юридичній справі, оскільки має освіту за цим фахом.

Виготовлення кондитерських виробів Аліна вдало поєднує із роботою юриста в автошколі. У вільний від основної роботи час переможниця "МастерШефа-13" готує солодощі на замовлення.