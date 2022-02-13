Пассажирка рейса SkyUp о посадке в Кишиневе вместо Киева: никто не захотел на Мадейру - только в Украину

Пассажирка рейса "Фуншал - Борисполь" (Португалия - Украина) авиакомпании SkyUp после вынужденной посадки самолета в Кишиневе вместо Киева сегодня рассказала о ситуации, и как людям пришлось добираться в столицу Украины на автобусах, которые ждали 6 часов.

Об этом 13 февраля сообщила летевшая на том рейсе исполнительный директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева в своем Facebook .

Она отметила, что за пару часов до посадки самолета в аэропорту "Борисполь" капитан включил свет в кабине и объявил пассажирам, что посадка не может быть произведена "из-за ситуации в Украине".

"Будет техническая посадка где-то в очень неразборчивом месте, все подробности - впоследствии", - вспоминает она.

Руднева призналась, что подобные вести способны вызвать у пассажиров весьма бурную реакцию, но тогда люди просто оторопели.

"Когда ты в воздухе, без связи, а с тобой 150 очень разных людей, такое сообщение может довести до бешенства. Все проснулись, и просто сидели несколько минут в полном шоке. Женщина рядом сказала, что у нее дети, и ей срочно нужно домой", - говорит она.

Вскоре стюардесса рассказала пассажирам, что "в связи с тем, что лизингодатель данного борта не позволяет посадку в Украине из-за сложившейся ситуации, мы делаем техническую остановку в Молдове, город Кишинев, просьба оставаться на своих местах к дальнейшей информации".

"Ни один человек на борту не впал в панику, никто не сказал, что хочет обратно на Мадейру или навсегда в Молдову. Единственное, что я слышала "домой", "как можно скорее домой". Когда самолет остановился, люди даже аплодировали", - делится рассказом о ситуации пассажирка рейса.

Сразу после приземления люди стали проверять новости, писали сообщения родным. За пассажирами в аэропорт Кишинева прибыл автобус через 6 часов, но некоторые не стали дожидаться предоставления транспорта и отправились в Киев самостоятельно.

"Мы вернулись в Киев раньше на такси, которое обошлось на двоих 300 долларов. Счастлива быть дома, счастлива быть здесь полезной, счастлива была увидеть такое количество людей, которые, несмотря на страх и непонятность ситуации, имели только одно желание - вернуться в Украину", - говорится в публикации.

Вынужденная посадка рейса SkyUp в Кишиневе произошла по причине того, что владелец самолета - резидент Ирландии - категорически не разрешил авиакомпании совершать полет в небе Украины, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева.

На борту самолета находились 175 украинских граждан, которых затем трансфером доставили в столицу Украины.