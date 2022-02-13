Пасажирка рейсу SkyUp про посадку в Кишиневі замість Києва: ніхто не захотів на Мадейру - тільки в Україну

Пасажирка рейсу "Фуншал - Бориспіль" (Португалія - Україна) авіакомпанії SkyUp після вимушеної посадки літака в Кишиневі замість Києва сьогодні розповіла про ситуацію, та як людям довелося добиратися до столиці України на автобусах, які чекали 6 годин.

Про це 13 лютого повідомила виконавчий директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва у своєму Facebook , яка летіла на тому рейсі.

Вона зазначила, що за пару годин до посадки літака в аеропорту "Бориспіль" капітан включив світло в кабіні і оголосив пасажирам, що посадка не може бути проведена "через ситуацію в Україні".

"Буде технічна посадка десь в дуже нерозбірливому місці, всі подробиці - згодом", - згадує вона.

Руднєва зізналася, що подібні вісті здатні викликати у пасажирів вельми бурхливу реакцію, але тоді люди просто оторопіли.

"Коли ти в повітрі, без зв’язку, а з тобою 150 дуже різних людей, таке повідомлення може довести до сказу. Всі прокинулися, і просто сиділи декілька хвилин в повному шоці. Жінка поряд сказала, що в неї діти, і їй терміново треба додому", - каже вона.

Незабаром стюардеса розповіла пасажирам, що "у зв'язку з тим, що лізингодавець даного борту не дозволяє посадку в Україні через ситуацію, яка склалася, ми робимо технічну зупинку у Молдові, місто Кишинів, прохання залишатися на своїх місцях до подальшої інформації".

"Жодна людина на борту не впала в паніку, ніхто не сказав, що хоче назад на Мадейру або назавжди в Молдову. Єдине, що я чула "додому", "якомога скоріше додому". Коли літак зупинився, люди навіть аплодували", - ділиться розповіддю про ситуацію пасажирка рейсу.

Відразу після приземлення люди стали перевіряти новини, писали повідомлення рідним. За пасажирами в аеропорт Кишинева прибув автобус через 6 годин, але деякі не стали чекати надання транспорту і вирушили до Києва самостійно.

"Ми повернулися в Київ раніше на таксі, яке коштувало на двох 300 доларів. Щаслива бути вдома, щаслива бути тут корисною, щаслива була побачити таку кількість людей, які, незважаючи на страх та незрозумілість ситуації, мали лише одне бажання - повернутися в Україну", - йдеться в публікації.

Вимушена посадка рейсу SkyUp в Кишиневі сталася через те, що власник літака - резидент Ірландії - категорично не дозволив авіакомпанії здійснювати політ в небі України, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

На борту літака перебували 175 українських громадян, яких потім доставили до столиці України.