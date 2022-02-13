Lufthansa не исключила приостановку полетов в Украину
Фото: Lufthansa может прекратить летать в Украину (flickr.com/flyweb)
Немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Однако, окончательное решение еще не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РБК".
"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято", - заявил представить авиаперевозчика.
Напомним, вчера нидерландская авиакомпания KLM объявила о прекращении полетов в Украину.
А сегодня самолет авиакомпании SkyUp не смог зайти в небо Украины и вынужденно сел в аэропорту Кишинева.