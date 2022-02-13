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Lufthansa не исключила приостановку полетов в Украину

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Германия, Воскресенье 13 февраля 2022 12:54
Lufthansa не исключила приостановку полетов в Украину Фото: Lufthansa может прекратить летать в Украину (flickr.com/flyweb)
Автор: Дмитрий Левицкий

Немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Однако, окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РБК".

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято", - заявил представить авиаперевозчика.

Напомним, вчера нидерландская авиакомпания KLM объявила о прекращении полетов в Украину.

А сегодня самолет авиакомпании SkyUp не смог зайти в небо Украины и вынужденно сел в аэропорту Кишинева.

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Германия Вторжение России в Украину Lufthansa
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