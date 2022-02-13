ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 13:13
Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ Фото: Украина не будет закрывать свое небо (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной. Правительство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИУ.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - говорится в заявлении в министерстве.

Сегодня в МИУ состоялось совещание с участием Офиса президента, Государственной авиационной службы, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в МИУ.

Что этому предшествовало

Вчера авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину. А сегодня появилась неподтвержденная информация о том, что якобы завтра с 16:00 по киевскому времени воздушное движение над Украиной остановят из-за отказа страховых компаний покрывать возможные убытки.

Кроме того, сегодня в аэропорту Кишинева вынужденно приземлился рейс украинской авиакомпании SkyUp, который следовал в Киев. Владелец самолета не разрешил авиакомпании совершать полет в небе Украины.

Напомним, приостановку рейсов в Украину не исключает и авиакомпания Lufthansa.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ Вторжение России в Украину
NEWS
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы