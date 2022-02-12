Авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину, - NOS

С субботы, 12 февраля, авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. Запланированный на сегодня рейс также отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

По ее словам, путешественникам следует обратиться за консультацией в Министерство иностранных дел Нидерландов.

По данным издания, полеты самолетов авиакомпании над воздушным пространством Украины также будут прекращены.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого нужны 100% доказательства.