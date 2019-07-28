Пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента

Зеленский в Одессе показал свое настоящее лицо - все подробности (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский по пути в Одессу показал свое настоящее лицо. Гарант переправлялся в морскую столицу на самолете в эконом-классе. По словам одного из пассажиров, украинский лидер не доставил никому каких-либо неудобств. Об этом сообщает "Думская".

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу из Киева.

"Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", - говорит один из попутчиков Зеленского.

Пассажир также добавил, что главе государства так и не дали отдохнуть во время полета. Дело в том, что на борту лайнера находились школьники, которые захотели сфотографироваться с Зеленским.

К тому же, рядом с Владимиром сидел глава Офиса президента Андрей Богдан. Он вежливо попросил не беспокоить украинского государственного деятеля, однако учительница проявила настойчивость. По ее словам, разбуженный Зеленский отнесся к этому с понимаем и все-таки сфотографировался с детьми.

Зеленский в Одессе показал свое настоящее лицо - все подробности (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, что ранее Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой.

Ранее мы писали, что ради первой леди Украины боевые водолазы проверили морское дно и оцепили половину пляжа.