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Зеленский в черных очках пришел на "Лигу смеха": появились фото

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 21:06
Зеленский в черных очках пришел на "Лигу смеха": появились фото
Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (фото: Думская/Николай Мазур и Александр Гиманов)

До избрания президентом Владимир Зеленский был несколько лет был ведущим шоу "Лига смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на "Лигу смеха" в Одессу, в пятницу, 26 июля. Визит Президента и его супруги ранее вызвали ажиотаж на одном из одесских пляжей. Фотографии и видео с Гарантом публикуют в социальных сетях.

Одно из видео опубликовано в телеграм-канале Klymenko Time. Сообщается, что Зеленский намерен посетить концерт "Лиги смеха" на Морвокзале. До избрания президентом он несколько лет был ведущим этого шоу.

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (t.me/Klymenko Time)

Зеленский в черных очках пришел на &quot;Лигу смеха&quot;: появились фото

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com/fan_sluganaroda)

Зеленский в черных очках пришел на &quot;Лигу смеха&quot;: появились фото

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com/tumko_julia)

Зеленский в черных очках пришел на &quot;Лигу смеха&quot;: появились фото

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (instagram.com)

 

Зеленский на Лиге смеха в Одессе - фото и видео (фото: Николай Мазур и Александр Гиманов)

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Одессу 25 июля, однако на видео она идет рядом с президентом и ребенком. Сам концерт должен начаться в 21:30.

О приезде Зеленского в Одессу стало известно еще до приезда его супруги, когда в городе резко взялись за организацию мер безопасности. Ради супруги Президента закрыли половину пляжа, а также водолазы проверяли морское дно на наличие взрывоопасных материалов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский и Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны ОРДЛО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛига смехаЕлена Зеленская
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