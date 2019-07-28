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Пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента

STYLERПерсони    28.07.2019 - 18:42
Пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента
Зеленський в Одесі показав своє справжнє обличчя - всі подробиці (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський показав, чим відрізняється від своїх попередників

Президент України Володимир Зеленський по дорозі в Одесу показав своє справжнє обличчя. Гарант переправлявся в морську столицю на літаку в економ-класі. За словами одного з пасажирів, український лідер не завдав нікому незручностей. Про це повідомляє "Думська".

Не так давно президент України Володимир Зеленський прилетів до Одеси з Києва.

"Він летів економ-класом, нічого незвичайного не відбувалося, наче його й не було на борту", - говорить один з попутників Зеленського.

Пасажир також додав, що главі держави так і не дали відпочити під час польоту. Справа в тому, що на борту лайнера перебували школярі, які захотіли сфотографуватися із Зеленським.

До того ж, поруч з Володимиром сидів голова Офісу президента Андрій Богдан. Він ввічливо попросив не турбувати українського державного діяча, проте вчителька виявила наполегливість. За її словами, розбуджений Зеленський поставився до цього з розумінням і все-таки сфотографувався з дітьми.

Пасажир літака, в якому летів Зеленський, розкрив справжнє обличчя президента

Зеленський в Одесі показав своє справжнє обличчя - всі подробиці (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, що раніше Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.

Раніше ми писали, що заради першої леді України бойові водолази перевірили морське дно і оточили половину пляжу.

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