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В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)

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Одесса, Четверг 30 сентября 2021 22:05
В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото) Закавказский богомол в Одессе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в парке Шевченко местные заметили древесного закавказского богомола. Насекомое в Украине можно увидеть редко, однако, пользователи в сети публикуют много фотографий таких жуков.

Об этом пишет "Думская".

Так, такого жука в Украине можно увидеть редко, ведь климат в стране не слишком теплый. Впервые на наших территориях богомола заметили более 100 лет назад.

В парке Шевченко насекомое заметили прохожие 30 сентября. Люди не побоялись насекомого, ведь сфотографировали его очень близко.

В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)Закавказский богомол в Одессе (t.me/dumskaya)

В сети пользователи публикуют свои фото насекомых на которых видно, как богомол сидит на авто, листьях или просто на земле.

В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)В парке Одессы нашли редкое насекомое из Закавказья (фото)Закавказский богомол (t.me/dumskaya)

Что известно о закавказском богомоле

Это вид настоящих богомолов, распространенный на Кавказе, в Иране, Афганистане, а также на юге Украины. Крупные насекомые, зеленого или желтовато-бурого цвета

Тело коренастое, длиной 6-8 см. Зеленые, желтоватые, бурые. На голове присутствует небольшой бугорок между основаниями антенн и глазами. Задние и средние ноги с шипом на колене. Кожистые надкрылья полностью покрывают конец брюшка, задние крылья хорошо развиты, прозрачные. На передних крыльях виден беловатый глазок.

Ранее мы сообщали, что под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое.

Также мы писали, что на Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых, которые за ночь уничтожают дерево.

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Одесса насекомое комаха
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