На Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых: за ночь уничтожают дерево

Когда обнаружили вредителя

Так, на Волыни вредитель появился в 2019 году. А уже в 2020 году ввели карантин в 4 селах Боратинского общины. Американская бабочка быстро распространяется, ведь нет естественных врагов.

По словам начальницы отдела карантина растений управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области Ирина Хайдуковой, вредитель является очень опасным, ведь за ночь он может уничтожить дерево. В общем он угрожает 300 видам растений.

"Люди ложатся спать, а утром застают полностью оплетен паутиной бабочки дерево. За два таких повреждения дерево погибает. Это очень страшный карантинный организм. Наиболее страдают владельцы придомовых территорий. Поражает бабочка парковые и придорожные зоны", - говорит Ирина.

Белая американская бабочка на Волыни (фото: wikipedia.org)

Как бороться с бабочками

Также она добавила, что бороться с вредителем нужно в мае. А именно, когда обнаружили паутинное гнездо, то его нужно сжечь. Затем дерево необходимо обработать пестицидами. Важно, если гусеница маленькая, то могут подойти препараты для колорадского жука.