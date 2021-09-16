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На Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых: за ночь уничтожают дерево

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Волинська область, Четверг 16 сентября 2021 21:41
На Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых: за ночь уничтожают дерево Белая американская бабочка атакует Волынь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Луцком районе Волынской области в 35 населенных пунктах из-за нашествия белой американской бабочки ввели карантин.

Об этом сообщили в Луцком районном совете.

Когда обнаружили вредителя

Так, на Волыни вредитель появился в 2019 году. А уже в 2020 году ввели карантин в 4 селах Боратинского общины. Американская бабочка быстро распространяется, ведь нет естественных врагов.

По словам начальницы отдела карантина растений управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области Ирина Хайдуковой, вредитель является очень опасным, ведь за ночь он может уничтожить дерево. В общем он угрожает 300 видам растений.

"Люди ложатся спать, а утром застают полностью оплетен паутиной бабочки дерево. За два таких повреждения дерево погибает. Это очень страшный карантинный организм. Наиболее страдают владельцы придомовых территорий. Поражает бабочка парковые и придорожные зоны", - говорит Ирина.

На Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых: за ночь уничтожают деревоНа Волыни обнаружили нашествие опасных насекомых: за ночь уничтожают дерево

Белая американская бабочка на Волыни (фото: wikipedia.org)

Как бороться с бабочками

Также она добавила, что бороться с вредителем нужно в мае. А именно, когда обнаружили паутинное гнездо, то его нужно сжечь. Затем дерево необходимо обработать пестицидами. Важно, если гусеница маленькая, то могут подойти препараты для колорадского жука.

Ранее мы сообщали, что в Бердянске туристы сняли полчища комаров.

Также мы писали, что украинцев начали атаковать смертельно опасные насекомые.

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