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У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)

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Одеса, Четвер 30 вересня 2021 22:05
У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото) Закавказький богомол в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в парку Шевченка місцеві помітили деревного закавказького богомола. Комаху в Україні можна побачити рідко, однак, користувачі у мережі публікують багато фотографій таких жуків.

Про це пише "Думская".

Так, такого жука в Україні можна побачити рідко, адже клімат в країні не надто теплий. Вперше на наших територіях богомола помітили понад 100 років тому.

У парку Шевченка комаху помітили перехожі 30 вересня. Люди не побоялися комахи, адже сфотографували її дуже близько.

У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)Закавказький богомол в Одесі (t.me/dumskaya)

У мережі користувачі публікують свої фото комах на яких видно, як богомол сидить на авто, листках чи просто на землі.

У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)У парку Одеси знайшли рідкісну комаху з Закавказзя (фото)Закавказький богомол (t.me/dumskaya)

Що відомо про закавказький богомол

Це вид справжніх богомолів, поширений на Кавказі, в Ірані, Афганістані, а також на півдні України. Великі комахи, зеленого чи жовтувато-бурого кольору

Тіло кремезне, довжиною 6-8 см. Зелені, жовтуваті, бурі. На голові присутній невеликий горбик між основами антен та очима. Задні та середні ноги з шипом на коліні. Шкірясті надкрила повністю покривають кінець черевця, задні крила добре розвинені, прозорі. На передніх крилах видно білувате вічко.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху.

Також ми писали, що на Волині виявили нашестя небезпечних комах, які за ніч знищують дерево.

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