ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото)

Новина українською →
Измаил, Понедельник 20 сентября 2021 09:48
Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото) В Измаиле мужчина нашел во двое опасного паука (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Измаиле под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе каракурта - одного из самых ядовитых пауков в мире.

Об этом житель города сообщил на своей странице в Facebook.

Где нашли каракурта

Тарас Демидович отметил, что насекомое он нашел, когда собирал насос от бассейна. Также он предостерег от опасности владельцев частных домов.

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт - ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. У кого частные дома, будьте осторожны", - написал Тарас.

Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото)Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото)В Измаиле мужчина наткнулся на каракурта (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

В комментариях Тарас написал, что паука он оставил в живых и поселил в террариуме. Семья покормила его опарышами и будет ждать потомство.

Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото)Паука-каракурта поселили в террариуме (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

Опасен ли каракурт?

Отметим, что Тарас не совсем прав по поводу ядовитости паука. Эти насекомые широко расселены в тропической, субтропической и южных поясах умеренной зоны земного шара. В Украине наибольшая численность каракурта приходится на Крым, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. Опасность представляет только самка каракурта.

Как мы ранее писали, во Львове обнаружили опасного ядовитого паука – Аргиопа Брюнниха или Аргиопа тигровая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Измаил
LITE
Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день