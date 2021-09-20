Под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое (фото)

В Измаиле под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе каракурта - одного из самых ядовитых пауков в мире.

Об этом житель города сообщил на своей странице в Facebook.

Где нашли каракурта

Тарас Демидович отметил, что насекомое он нашел, когда собирал насос от бассейна. Также он предостерег от опасности владельцев частных домов.

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт - ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. У кого частные дома, будьте осторожны", - написал Тарас.

В Измаиле мужчина наткнулся на каракурта (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

В комментариях Тарас написал, что паука он оставил в живых и поселил в террариуме. Семья покормила его опарышами и будет ждать потомство.

Паука-каракурта поселили в террариуме (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

Опасен ли каракурт?

Отметим, что Тарас не совсем прав по поводу ядовитости паука. Эти насекомые широко расселены в тропической, субтропической и южных поясах умеренной зоны земного шара. В Украине наибольшая численность каракурта приходится на Крым, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. Опасность представляет только самка каракурта.