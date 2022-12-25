"Паралельно з молитвою": Остапчук показав, як його балує нова молода кохана

22-річна Катерина намагається загодувати Остапчука

Дівчина у своїх сторіз показала, на які жертви йде заради коханого. А саме, встає від самого ранку і починає пекти пироги, робити канапе, сервірувати стіл новими гарними тарілками.

"Тепер кожне приготування їжі відбувається паралельно з молитвою, щоб не вимкнули світло", - підписала знімок дівчина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Згодом обидва закоханих опублікували сторіз з тим самим розкішним сніданком.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Також у сторіс шоумена та його нової пасії з'явилися фото ялинки. У Вови - з подарунками від Миколая, а у Каті - знову з їжею. Цього разу дівчинка вирішила побалувати Остапчука чимось схожим на лазанью.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Що відомо про нову кохану Володимира Остапчука

Дівчину звуть Катерина Полтавська. У свої 22 роки вона гордо називає себе журналісткою і project manager'ом, з Києва. Пара поки не коментує нові стосунки і не світиться публічно разом, але регулярно постить однакові сторіз.

Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Шоумен має бурхливе особисте життя

Так, у 2019 році Володимир Остапчук подав на розлучення зі своєю ровесницею, дружиною Оленою Войченко після 15 років стосунків (з них 12 - в офіційному шлюбі). У пари двоє спільних дітей - донька Емілія і син Еван-Олександр. Згодом колишні бурхливо з'ясовували стосунки у ЗМІ і соцмережах.

Остапчук та Войченко познайомилися у далекому 2002 році. Володимир та його майбутня дружина навчалися в одному виші, а їхня перша зустріч відбулася на перерві біля магазину. Одружилися Вова та Олена у серпні 2007-го.

Володимир з першою дружиною Оленою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Із другою дружиною, на два роки молодшою за нього нотаріусом, Христиною Горняк Остапчук офіційно побралися скоро після розлучення, у жовтні 2020- року.

З Христиною у шлюбі вони пробули два роки і навіть встигли звести новий будинок. Добудувати який, втім, завадила війна.

Володимир з другою дружиною Христиною (instagram.com/vova_ostapchuk)