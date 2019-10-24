Фаворит Танцев со звездами разводится с женой: первые подробности

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

Участник Танцев со звездами подал на развод после 12 лет брака

Один из фаворитов Танцев со звездами Владимир Остапчук подал на развод со своей супругой Еленой Войченко, с которой знаком с университета. Свадьба пары состоялась 12 лет назад. С тех пор у них родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

В одном из эфиров танцевального шоу телеведуший рассказывал, что вынужден жить на две страны, так как супруга с детьми проживает в Канаде. О разводе пары сообщают инсайдеры, пишет Сlutch.

Подтверждением разлада в отношениях супругов является и то, что Владимир перестал публиковать совместные с супругой снимки в Instagram с августа, а на страничке Елены последнее фото появилось в сентябре.

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com)

Сейчас же социальная страничка участника Танцев со звездами пестрит совместными снимками с его партнершей Илоной Гвоздевой или же с детьми. Стоит отметить, что Гвоздева, которая привела к победе Игоря Ласточкина в 2018 году, рассказала, что супруг ее очень ревнует к партнеру по проекту.

Однажды Владимир Остапчук признался, что жена является его самым близким и преданным другом и заявил, что таких людей нельзя отпускать.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева на Танцах со звездами (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

Что именно стало причной разлада - расстояние, новый роман, пока неизвестно. Но источник издания утверждает, что Владимир Остапчук лично принес заявление о разводе в Подольский районный суд города Киева.

Стоит отметить, что последняя публикация в Instagram Владимира Остапчука звучит, как "Никогда не поздно изменить свою жизнь".

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (видео: YouTube/Танці з зірками)