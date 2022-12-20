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Живуть разом: у мережі показали нову пасію Остапчука. Вона молодша за нього на 15 років

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Вівторок 20 грудня 2022 15:28
Живуть разом: у мережі показали нову пасію Остапчука. Вона молодша за нього на 15 років Шоумен Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Юлія Гаюк

У вересні радіоведучий Слава Дьомін повідомив, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною Христиною Горняк. З того часу пара перестала публікувати спільні фото та коментувати стосунки.

Проте не пройшло багато часу, як Остапчук уже живе з іншою дівчиною.

Хто нова обраниця відомого шоумена - дивіться нижче в матеріалі Styler.

З ким живе Остапчук

У пік чуток про розлучення та нову пасію Володимир Остапчук у своєму Instagram розповів про риси, які його приваблюють у жінках. Серед них були гострий розум і почуття гумору.

Ймовірно, читачі Остапчука також можуть похвалитися гострим розумом, оскільки змоги самостійно вирахувати, хто нова кохана артиста. Їхній вибір пав на 22-річну журналістку Катерину Полтавську.

Живуть разом: у мережі показали нову пасію Остапчука. Вона молодша за нього на 15 роківЖивуть разом: у мережі показали нову пасію Остапчука. Вона молодша за нього на 15 років

Катерина Полтавська (фото: facebook.com/profile)

До речі, саме на неї раніше натякала Монро.

"А у телеведучого Остапчука нова краля Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в інста. Вона і йому допомагала повернути акаунт. Сов'єт та любов, він вільний, але, ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка", - написала вона.

А от саме на Катерину Полтавську вказала тіктокерка Юлія Тимошенко. Вона навіть показала кадри, які доводять, що Володимир Остапчук живе із новою партнеркою. На фото видно, як вони разом снідають, прикрашають ялинку та облаштовують побут.

Зараз профіль Полтавської закритий, проте з нього можна дізнатися, що вона проєктний менеджер і журналіст.

Живуть разом: у мережі показали нову пасію Остапчука. Вона молодша за нього на 15 років

Скриншот Styler

Раніше ми розповідали, чи збираються Катерина Осадча та Юрій Горбунов відзначати Новий рік.

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Володимир Остапчук розлучення кохання