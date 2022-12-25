"Параллельно с молитвой": Остапчук показал, как его балует новая молодая возлюбленная

22-летняя Екатерина пытается закормить Остапчука

Девушка в своих сториз показала, на какие жертвы идет ради любимого. А именно, встает с самого утра и начинает печь пироги, делать канапе, сервировать стол новыми красивыми тарелками.

"Теперь каждое приготовление пищи проходит параллельно с молитвой, чтобы не выключили свет", - подписала снимок девушка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Впоследствии оба влюбленных опубликовали сториз с тем самым роскошным завтраком.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Также у шоумена и его новой пассии появились фото елки. У Вовы – с подарками от Николая, а у Кати – снова с едой. В этот раз девочка решила побаловать Остапчука чем-то похожим на лазанью.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Что известно о новой любимой Владимире Остапчуке

Девушку зовут Екатерина Полтавская. В свои 22 года она гордо называет себя журналисткой и project manager'ом из Киева. Пара пока не комментирует новые отношения и не светится публично вместе, но регулярно постит одинаковые сториз.

Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Шоумен имеет бурную личную жизнь

Так, в 2019 году Владимир Остапчук подал на развод со своей ровесницей, женой Еленой Войченко после 15 лет отношений (из них 12 – в официальном браке). У пары двое общих детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Впоследствии бывшие бурно выясняли отношения в СМИ и соцсетях.

Остапчук и Войченко познакомились в далеком 2002 году. Владимир и его будущая жена учились в одном вузе, а их первая встреча состоялась на перемене у магазина. Поженились Вова и Лена в августе 2007 года.

Владимир с первой женой Еленой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Со второй женой, на два года младшей его нотариусом, Кристиной Горняк Остапчук официально обручились вскоре после развода, в октябре 2020-го.

С Кристиной в браке они пробыли два года и даже успели возвести новый дом. Достроить который, впрочем, помешала война.

Владимир со второй женой Кристиной (instagram.com/vova_ostapchuk)