Пара из Одессы спасла лебедя во Львове: крючок зацепился за шею

Во Львове пара из Одессы спасла лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

Во Львове лебедь запутался в рыболовной леске и зацепился за крючок

В субботу, 5 сентября, в музее "Шевченковский гай" молодожены из Одессы помогли спасти лебедя, который запутался в рыболовной леске, а крючок зацепился ему за шею.

Кирилл и Диана недавно поженились и поехали в свадебное путешествие во Львов, где посетили, в частности, "Шевченковский гай". Пара рассказала, что они гуляли по музею и любовались всем вокруг, а потом заметили несчастного лебедя. Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Во Львове пара из Одессы спасла лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

Птица частично глотнула рыболовную леску и крючок торчал из ее шеи. Кирилл быстро позвонил своему брату, который работает ветеринаром. Проконсультировавшись с ним, молодые люди поймали лебедя, который сам уже выпутаться не мог, и стали звать на помощь сотрудников музея.

Во Львове пара из Одессы спасла лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

Они размотали лебедя, а крючок перекусили кусачками и вытащили две части из его шеи.

Во Львове пара из Одессы спасла лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

"Выражаем искреннюю благодарность молодым супругам Кириллу и Диане за их решимость и любовь к птицам, за высокую сознательность", - написали на странице музея в соцсети.

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