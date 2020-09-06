Пара з Одеси врятувала лебедя у Львові: гачок зачепився за шию

У Львові пара з Одеси врятувала лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

У Львові лебідь заплутався в рибальської волосіні і зачепився за гачок

У суботу, 5 вересня, у музеї "Шевченківський гай" молодята з Одеси допомогли врятувати лебедя, який заплутався в рибальській жилці, а гачок зачепився йому за шию.

Кирило і Діана нещодавно одружилися і поїхали у весільну подорож до Львова, де відвідали, зокрема, "Шевченківський гай". Пара розповіла, що вони гуляли по музею і милувалися всім навколо, а потім помітили нещасного лебедя. Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

У Львові пара з Одеси врятувала лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

Птах частково ковтнув рибальську жилку і гачок стирчав з його шиї. Кирило швидко подзвонив своєму брату, який працює ветеринаром. Проконсультувавшись з ним, молоді люди зловили лебедя, який сам вже виплутатися не міг, і стали кликати на допомогу співробітників музею.

У Львові пара з Одеси врятувала лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

Вони розмотали лебедя, а гачок перекусили кусачками і витягли дві частини з його шиї.

У Львові пара з Одеси врятувала лебедя (фото: facebook.com/MNAP1971)

"Висловлюємо щиру подяку молодому подружжю Кирилу і Діані за їх рішучість і любов до птахів, за високу свідомість", - написали на сторінці музею в соцмережі.

Нагадаємо, на території Чорнобильської АЕС з'явилися рідкісні птахи трьох видів. Один з них внесено в Червону книгу України.

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