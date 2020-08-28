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В Чернобыле появились редкие птицы: занесены в Красную книгу

Чернобыль, Пятница 28 августа 2020 18:25
В Чернобыле появились редкие птицы: занесены в Красную книгу
В Чернобыле появились уникальные птицы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В зоне отчуждения в Чернобыле появились уникальные виды птиц

На территории Чернобыльской АЭС появились редкие птицы трех видов. Один из них внесен в Красную книгу Украины.

В Чернобыле зафиксировали появление птиц, которые очень редко встречаются в Украине. Речь идет о таких видах: поручейник озерный (фифи), он внесен в Красную книгу, поручейник черный (щеголь) и поручейник большой. Также на территории зоны отчуждения были замечены орланы-белохвосты в количестве 12 штук и особенно редкие лебеди-кликуны. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на странице в Facebook.

"Еженедельно, с начала августа, ученые Чернобыльского заповедника проводят учеты водноболотных и хищных птиц на пруду-охладителе. В это время мигрируют кулики, которые образуют небольшие скопления на мелководье, где птицы кормятся и отдыхают", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что работы по определению орнитофауны Чернобыльского заповедника будут проводиться и в дальнейшем. Научные работники будут проводить наблюдения и следить за изменением численности и видового состава птиц-мигрантов.

В Чернобыле появились редкие птицы: занесены в Красную книгу

В Чернобыле появились редкие птицы: занесены в Красную книгу

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что в Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, которая отдыхает от людей.

А также рассказывали о том, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили опасное животное, которые умеет тщательно маскироваться.

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