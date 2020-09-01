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В Киеве в стае голубей увидели экзотическую птицу с желтым хохолком (фото)

Вторник 01 сентября 2020 08:23
В Киеве в стае голубей увидели экзотическую птицу с желтым хохолком (фото)
В Киеве стая голубей приютила экзотическую птицу (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Среди голубей в Киеве живет необычный пернатый друг

В Киеве среди голубей заметили необычную птичку, которая живет вместе с голубями и выходит с ними на добычу пропитания. Речь идет про взрослого попугая средних размеров вида корелла.

Видимо, птица сбежала из клетки, а голуби были не против такого соседства. Об этом говорится в Facebook-паблике Типичный Киев.

"Ничего необычного, просто на Осокорках в стае дружелюбных голубей живет попугай", - подписано фото на котором корелла спокойно себя чувствует среди голубей.

Птицу можно легко узнать по серому с белым окрасу, длинному хвосту, оранжевым щекам, желтой голове и такого же цвета хохолку.

В Киеве в стае голубей увидели экзотическую птицу с желтым хохолком (фото)

В Киеве среди голубей живет корелла (фото: facebook.com/kievtypical)

В то же время пользователи сети советуют забрать попугая домой, потому что зимой он уже точно пропадет.

"Заберите его к себе, если получится поймать. Это попугай вида корелла, он обитает в тёплом климате. Зиму не переживет", - пишет в комментарии один из юзеров.

Ранее мы писали, что украинец поймал гигантского сома, появилось впечатляющие фото и характеристики рыбы.

Также сообщалось, что в Чернобыле показали родственника колибри, который не умеет ходить по земле.

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