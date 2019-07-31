Я памятник, что ли? Зеленского напугала его гипсовая копия

Владимир Зеленский в Черкассах отказался принять в подарок свою миниатюрную копию - гипсовый бюст - от журналистов канала 1+1. Президент Украины сказал, что он видел этот "шедевр" в интернете. Но признался, гипсовый сувенир ему не нравится.

"А где вы это взяли? Это же ужас! Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Что за культ? Президент - это не бюст, не портрет, это - человек", - сказал Зеленский.

Журналисты сказали, что бюст достаточно похож на президента. Но он не согласился с ними.

"Я что, памятник, что ли?" - возмутился гарант и попросил "больше не делать этого".

Зеленский в Черкассах отказался от подарка

Напомним, что 23-сантиметровый бюст Зеленского в Украине начали продавать несколько дней назад. Его цена составляет около двух тысяч гривен.

Автором "шедевра" является фанатка Владимира Зеленского - Мария из Винницкой области. Интересно, что сначала женщина слепила гипсовый бюст для себя, однако со временем поняла, что и другие могут захотеть иметь такое произведение искусства.

Добавим, что Владимир Зеленский прилетел в Черкассы на вертолете. Первым делом президент побывал на территории местного аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?" - спросил Зеленский у чиновников.

Зеленский в Черкассах

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