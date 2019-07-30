ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 15:50
Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть
Владимир Зеленский (Коллаж РБК-Украина)

Комики поздравили украинцев с Международным днем дружбы

Актеры студии Квартал 95 показали раритетные фото с Владимиром Зеленским во времена его актерской карьеры. Таким образом комики поздравили всех украинцев с Международным днем дружбы, который отмечают 30 июля.

Снимки опубликовали в официальном Instagram студии Квартал 95. На фотографиях изображены Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Степан Казанин и, конечно, Владимир Зеленский.

"Друзья – это семья, которую мы выбираем. Цените и берегите тех, кто рядом. С Днем дружбы!" – подписали в соцсети серию черно-белых снимков.

Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть

Фото: Владимир Зеленский и Елена Кравец (instagram.com/kvartal95official)

Милое ретро-фото с президентом Зеленским не оставило равнодушным подписчиков. Они пишут, что все, кто на фото, красавчики и молодцы.

  • Самые-самые.
  • Вы лучшие!
  • Вы такие классные!
  • Квартал - супер.

Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

 

Фото: Раритетные фото "кварталовцев"

Как мы ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Но в офисе президента заявили, что в Киеве пройдет торжество в другом формате и вместо парада пройдет Шествие достоинства. 

Мы также писали о том, что на сайте президента Украины появились петиции о проведении парада ко Дню независимости.

Зеленский уволил Короля Артура и взбудоражил сеть Порошенко: Зеленский предлагал избирателям "шарики"
Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь