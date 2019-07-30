Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть

Владимир Зеленский (Коллаж РБК-Украина)

Комики поздравили украинцев с Международным днем дружбы

Актеры студии Квартал 95 показали раритетные фото с Владимиром Зеленским во времена его актерской карьеры. Таким образом комики поздравили всех украинцев с Международным днем дружбы, который отмечают 30 июля.

Снимки опубликовали в официальном Instagram студии Квартал 95. На фотографиях изображены Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Степан Казанин и, конечно, Владимир Зеленский.

"Друзья – это семья, которую мы выбираем. Цените и берегите тех, кто рядом. С Днем дружбы!" – подписали в соцсети серию черно-белых снимков.

Фото: Владимир Зеленский и Елена Кравец (instagram.com/kvartal95official)

Милое ретро-фото с президентом Зеленским не оставило равнодушным подписчиков. Они пишут, что все, кто на фото, красавчики и молодцы.

Самые-самые.

Вы лучшие!

Вы такие классные!

Квартал - супер.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

Фото: Раритетные фото "кварталовцев"

Как мы ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Но в офисе президента заявили, что в Киеве пройдет торжество в другом формате и вместо парада пройдет Шествие достоинства.

Мы также писали о том, что на сайте президента Украины появились петиции о проведении парада ко Дню независимости.