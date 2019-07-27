Зеленский в гипсе: фанатка сделала Президенту неожиданный подарок

Зеленский получил подарок от фанатки - все подробности (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский вскоре сможет лично увидеть свой бюст

Владимир Зеленский стал предметом для творчества его фанатки. Девушка из Винницы создает гипсовые скульптуры Президента и одну из них решила подарить объекту обожания. Об авторе скульптуры стало известно из объявлений о продажах бюстов на разных площадках после чего с ней связались журналисты. "ТСН" выяснило, почему девушка создает бюсты, и как к ней пришла такая идея.

Мария – жительница Винницы, ей 23 года и она набивает татуировки. Месяц назад она решила создать 23-сантиметровый бюст Владимира Зеленского.

"Я загорелась!" – прокомментировала свою идею автор.

Первый бюст сделала для себя и почувствовала, что другие люди тоже могут захотеть.

"Видеть его у себя не только в кабинетах, но и на кухне, в домах", - заявила о своем желании Мария.

Девушка уверена: схожесть между оригиналом и прототипом – фотографическая.

Гипсовый Зеленский стоит на текущий момент 2 тысячи гривен. Он есть в классическом белом варианте и в слоновой кости. Художница на текущий момент пытается добиться эффекта малахита. Его высота – 23 сантиметра, вес – 2 килограмма.

Зеленский получил подарок от фанатки - все подробности (скриншот: youtube.com/ТСН)

Объявление о продаже гипсовых бюстов разметили ее друзья и в адрес своего творчества авторша услышала много негатива. Теперь переживает, понравится ли ее изваяние президенту. Если президент скажет больше не делать бюстов – делать перестанет, но очень расстроится, говорит Мария.

"Этот бюст я оставлю себе на доработку, а этот я хотела бы подарить Владимиру Зеленскому", - заявила художница, поцеловав свое изваяние в щеку Президента, и попросила передать Гаранту.

Зеленский получил подарок от фанатки - все подробности (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что ранее Владимир Зеленский засветился на шоу "Лига смеха" в Одессе. О приезде Зеленского в Одессу стало известно еще до приезда его супруги, когда в городе резко взялись за организацию мер безопасности. Ради супруги Президента закрыли половину пляжа, а также водолазы проверяли морское дно на наличие взрывоопасных материалов.