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23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)

STYLERКурьезы    24.07.2019 - 18:33
23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Гипсовые бюсты Зеленского начали продавать в Украине

Владимир Зеленский появился в продаже. Точнее, не сам президент Украины, а его бюст, изготовленный из гипса.

Высота бюста составляет 23 сантиметра, весит он 2,5 килограмма. Его можно приобрести на одном из популярных сайтов объявлений. Отдать за гипсового Зеленского придется около двух тысяч гривен.

23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)

Бюст Зеленского

В описании лота говорится, что это отличный и уникальный подарок, который также "прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер".

Бюст Зеленского изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака и сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.

 

Бюст Зеленского

Пользователи сети активно комментируют появление такого товара.

"Эй, авторы! Как спрос на шедевр в "сусальном золоте"?", - прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)

Скриншот (facebook.com/george.tuka)

  • Немає ж самого ходового кольору! Зеленого!
  • Переформатизований золотий батон. Кінець відомий
  • Мені смішно, що ви ведесь на такі дешеві трюки. Завтра хтось зробить бюст ваш і виставить в інтернеті. Що це буде означати? Дорослі люди, блін...
  • Якби не прізвище під бюстом, то здогадатися, хто цей юний комсомолець, майже не можливо.

23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)

Скриншот (facebook.com/george.tuka)

23-сантиметровый Зеленский появился в продаже (фото)

Скриншот (facebook.com/george.tuka)

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам и сказал, чтобы те не вешали портреты гаранта в своих кабинетах.

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал Зеленский в своей речи во время торжественного заседания парламента.

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